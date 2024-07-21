ترامب: تلقيت رسائل رائعة من الرئيس الصيني وقادة آخرين بعد محاولة اغتيالي

صرح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بأنه تلقى رسائل لطيفة من عدة قادة بعد محاولة اغتياله بينها رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ واصفا إياها بالرائعة.



وأشار ترامب خلال كلمة ألقاها في تجمع حاشد في ولاية ميشيغان يوم 20 يوليو، في أول ظهور له منذ محاولة اغتياله قبل أسبوع، وحصوله رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية إلى أن علاقته مع شي جين بينغ "جيدة جدا"، قائلا "إنه رجل رائع، لقد أرسل لي رسالة رائعة في ذلك اليوم عندما علم بما حدث".



وأضاف: "فعل معظم القادة الشيء نفسه، كثير منهم لم يعجبهم ما كنت أقوم به تجاههم، لكنهم علموا أن ذلك الوقت مضى".

واختتم قائلا: "جميعهم تقريبا كتبوا لي رسائل، كان أمرا لطيفا، علاقتي بهم جميعا جيدة".

يذكر أن ترامب تعرض لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام مؤيديه في إطار حملته الانتخابية في بتلر بولاية بنسلفانيا، الأسبوع الماضي قتل عناصر الخدمة السرية الأمريكية على إثرها المهاجم.

في غضون ذلك، أطلق مكتب المفتش العام التابع لوزارة الأمن الداخلي 3 تحقيقات في جهاز الخدمة السرية عقب إطلاق النار.

وتعهد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أيضا بإجراء تحقيق في الكونغرس حول محاولة الاغتيال، وطلب من مديرة الخدمة السرية كيمبرلي شيتل المثول أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب في جلسة استماع يوم الاثنين.

وكان الحزب الجمهوري الأمريكي قد انتخب في مؤتمره الوطني بالإجماع ترامب مرشحا رسميا له للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في نوفمبر المقبل.