رئيس مجلس الدوما الروسي يصل إلى كوبا في زيارة عمل

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن طائرة تقل فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما بالبرلمان الروسي، هبطت في مطار "خوسيه مارتي" الدولي في كوبا.

وقالت الخدمة الصحفية التابعة لمجلس الدوما إن فولوين من المقرر أن يلتقي مع رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية الكوبية (البرلمان)، إستيبان لازو.

ووصل فولودين إلى كوبا، قادما من نيكاراجوا، حيث كان يمثل روسيا، في الفعاليات المكرسة للاحتفال بالذكرى الـ45 لما تعرف بـ"ثورة الساندنيستا الشعبية"، والتي أقيمت في 19 يوليو الماضي، في ماناجوا والتقى أيضا برئيس البلاد، دانييل أورتيجا لتسليمه رسالة من الرئيس الروسي.