أردوغان: قرار عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يشكل صحوة دولية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يشكل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية اعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي، «صحوة لدى المجتمع الدولي».

وبحسب وكالة «الأناضول»، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جمهورية شمال قبرص التركية، بعد مشاركته السبت في احتفالات الذكرى الـ50 لـ«عملية السلام العسكرية».

وأوضح الرئيس التركي أن «العدل الدولية اعتبرت إسرائيل دولة محتلة للأرضي الفلسطينية، وطالبتها بإنهاء الاحتلال».

وأضاف: «كما حكمت محكمة العدل الدولية على إسرائيل بالتعويض لكنهم لم يعلنوا عن المبلغ بعد.. ولم تنفذ إسرائيل أيا من قرارات محكمة العدل الدولية حتى الآن، لأن الغرب يقف إلى جانبها وخاصة الولايات المتحدة».

والجمعة، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت محكمة العدل الدولية إن «استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني»، مشددة على أن للفلسطينيين «الحق في تقرير المصير»، وأنه «يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة».