تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة الزمالك والداخلية التي ستقام مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الداخلية نظيره الزمالك على ستاد السلام، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، في الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح

خط الوسط: دونجا - عبدالله السعيد - ناصر ماهر

الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - مهاب ياسر

فيما يمثل فريق الداخلية في المباراة كل من:

«رمضان مصطفى - محمود حسونة - شريف دابو - محمود منصور - إسلام عبد النعيم - أدهم حامد - كليتشي شيمزين- عبد الرحمن صميدة - معاذ الحناوي - يوسف تونجي».