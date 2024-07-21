سياسيون ألمان: قرار بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة الأمريكية يستحق أقصى قدر من الاحترام

أعرب سياسيون ألمان عن تقديرهم للفترة التي قضاها الرئيس الأمريكي جو بايدن في خدمة بلاده، أثناء انشغالهم بمتابعة أنباء انسحابه من السباق للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض.

وقال فريدريش ميرز، زعيم حزب المحافظين المعارض في ألمانيا، في منشور على تطبيق إكس: "لقد خدم جو بايدن الشعب الأمريكي لأكثر من خمسة عقود. وقراره اليوم يستحق أقصى قدر من الاحترام".

وقالت ريكاردا لانج، الرئيسة المشاركة لحزب الخضر الذي يشكل جزءا من حكومة المستشار أولاف شولتس: "لقد خدم جو بايدن بلاده بشكل مثير للإعجاب كرئيس. وهو يفعل الشيء نفسه بهذه الخطوة. وأقدم احترامي البالغ له".

وعزف على نفس الوتر رالف ستيجنر، وهو عضو في البرلمان (البوندستاج) عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، ويعتبر خبيرا في السياسة الخارجية للحزب، حيث قال إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن كان بمثابة ضربة حظ لألمانيا وأوروبا."

وأضاف في منشور على تطبيق إكس "من الصعب أن نتخيل كيف كانت ستصبح أوقات الأزمات هذه لو كان دونالد ترامب هو الرئيس. إن انسحابه يستحق الاحترام – حتى لو لم يكن هناك بديل على الأرجح لهذه الخطوة."