رئيس جامعة المنوفية: اعتماد الموازنة الاستثمارية للجامعة في خطة 2024- 2025

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الاجتماع الشهري للجنة المختبرات والأجهزة العلمية "أون لاين"، بمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحي شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصر عبد الباري للتعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، ومديرى عموم الاستراتيجية والشئون المالية، والاحتياجات.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان اليوم الأحد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اعتمدت الموازنة الاستثمارية للجامعة (الباب السادس)، في خطة العام المالي 2024 / 2025.

وقال رئيس الجامعة، إن ما تم بشأن مخاطبة جميع الكليات ووحدات الجامعة لموافاة الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالمواصفات الفنية والمقايسات التقديرية مرتبة وفقا للأولويات، ومخاطبة الإدارة العامة للشئون الهندسية بالاعتمادات المدرجة في خطة العام المالي 2024 / 2025 موزعة على المشروعات والبنود.

وأكد ضرورة الانتهاء من الاعتمادات المطلوبة، وذلك لتحقيق الاستفادة من المشروعات المدرجة في الخطة وتحقيق الهدف منها في العملية التعليمية والبحثية والعلاجية والصحية.

كما استعرض الدكتور أحمد القاصد، التقرير المقدم من أيمن بدر مدير عام الاستراتيجية عن استلام الختامي من جميع الكليات، ووحدات الجامعة عن خطة العام المالي 2023 / 2024، وتجميعها حتي يتم تسليمها لوزارة المالية.