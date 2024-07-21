إيران: الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعكس القلق الدولي من الجرائم الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية يوم السبت أن الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعكس "قلقا شديدا" على نطاق واسع بشأن "الجرائم والانتهاكات" الإسرائيلية.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، جاءت في بيان للتعليق على الرأي الاستشاري الذي ألقاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام خلال جلسة عامة يوم الجمعة، والذي حذر فيه من أن إجراءات إسرائيل ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاحتلال المستمر وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية "انتهكت القانون الدولي".

وأضاف كنعاني أن "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب" التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الماضية أدت أيضا إلى استمرار انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بشكل منظم.

وطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باتخاذ خطوات عملية لمحاسبة قادة إسرائيل وإنهاء "اعتداءاتها ضد الفلسطينيين والاحتلال غير القانوني لأراضيهم".

وفي منشور يوم السبت عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، أدان كنعاني أيضا الغارات الإسرائيلية على المدارس والمرافق التعليمية في غزة، قائلا إن "أي من هذه الأعمال الإجرامية" لا يمكن أن تعوض عن "الهزائم الاستراتيجية" لإسرائيل.