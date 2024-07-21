محافظ أسوان يشهد تكريم رئيس الجامعة لانتهاء فترة عمله

شهد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الأحد، حفل تكريم الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة لانتهاء فترة عمله بالجامعة.

وأكد المحافظ أن الفترة الحالية ستشهد مزيدا من التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة باعتبارها بمثابة بيت الخبرة لما تضمه من أساتذة واستشاريين متخصصين في جميع المجالات، ليساهموا بأفكارهم البناءة في دعم مسيرة التنمية على أرض محافظة أسوان في مختلف قطاعات العمل العام .

وتقدم إسماعيل كمال بآسمى مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الصرح العلمي والبحثي والتنويري، والذي سنعمل على تقديم الدعم الكامل له تقديراً للمكانة العلمية والبحثية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي باعتبار جامعة أسوان من أفضل 10 جامعات عالمية في مجال الأبحاث العلمية لعام 2021 من بين 1900 جامعة على مستوى 92 دولة؛ مما جعلها في مرتبة مرموقة إقليمياً وعالمياً في وقت قياسي منذ استقلالها في عام 2012، وذلك بفضل جهود وعطاء أبناؤها المخلصين.