الحوثيون يعلنون إصابة 80 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة

أعلنت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين(غير معترف بها)، اليوم السبت، إصابة 80 شخصاً في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة الساحلية، غربي اليمن.

وقالت الوزارة في بيان لها، "إن الحصيلة الأولية لجريمة استهداف العدو الاسرائيلي خزانات النفط ومحطة الكهرباء بمحافظة الحديدة ، بلغت 80 جريحاً معظمهم بحروق شديدة".

وأدانت الوزارة، "استهداف العدوان الإسرائيلي لأعيان مدنية ومنشآت خدمية واقتصادية".

وذكرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة، أن فرق الإنقاذ والإطفاء ما تزال تواصل إخماد الحريق وإنقاذ الجرحى "نتيجة العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة حتى اللحظة".

في سياق متصل، قال محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي ورئيس الوفد المفاوض لها، "إن استهداف منشآت مدنية في الحديدة يهدف إلى مضاعفة معاناة الناس، والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة".

وأضاف في بيان له"هذا حلم لن يتحقق له وما نؤكد عليه أن هذا العدوان الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة إلا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة".