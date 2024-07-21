أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، جولة مفاجئة بمركز ومدينة المطرية، تفقد خلالها المخابز البلدية والمركز التكنولوجي والمستشفى العام بالمطرية، كما تابع مستوى النظافة العامة .

وشملت جولة محافظ الدقهلية المرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين في هذه القطاعات .

وشدد المحافظ على ضرورة صرف الخبز لمستحقيه فقط، مؤكدا أن حد أقصى الصرف بطاقتين يحملها شخص واحد يكون بينهم صلة قرابة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ووجه المحافظ باستمرار استخراج شهادات البيانات وتلقي طلبات التصالح وحسن استقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مراجعة كل طلبات التصالح التي تم تقديمها من أجل الانتهاء من العمل في هذا الملف طبقاً للبرنامج الزمني المحدد.

وطالب المحافظ بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى وحسن استقبال المرضى وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم والتزام الأطباء بالحضور وساعات العمل .

وشدد على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وتوفيرها بالأسواق للحد من غلاء الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .



وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة المطرية، بتكثيف أعمال النظافة وزيادة عدد ورديات العمل لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار وصيانة الحدائق العامة ورفع الأتربة.

وأكد المحافظ أن جولاته مستمرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة من أجل حل مشاكل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجتهم في جميع القطاعات الخدمية المختلفة.