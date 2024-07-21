وفاة المخرج محمد سالم أول مدير للنشاط الثقافي بدار الأوبرا

رحل عن عالمنا اليوم الأحد، المخرج محمد سالم، أول مدير للنشاط الثقافي بدار الأوبرا المصرية، ومؤسس صالون الأوبرا الثقافي، وبرنامج ليالي الأوبرا الرمضانية ومهرجان الأوبر الصيفي.

ونشر المخرج ناصر عبد المنعم، على صفحته قبل قليل صورة لسالم عبر صفحته الخاصة على فيسبوك وكتب عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا الأستاذ محمد سالم، الذي قدم الكثير للثقافة المصرية ووزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية على مدار 50 عاما".

يذكر أن محمد سالم بدأ مشواره المهني مخرجا مسرحيا في قصور الثقافة، وتحول إلى إعداد البرامج وإدارة الأنشطة الثقفية مع افتتاح المركز الثقافي القومي دار الأوبرا في ثمانينات القرن الماضي.