زعيم الحوثيين: استهداف تل أبيب بداية للمرحلة الخامسة من التصعيد

قال عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، "إن استهداف مدينة يافا (تل أبيب) بداية للمرحلة الخامسة من التصعيد"، واعتبرها معادلة جديدة ستستمر وتتثبت.

وأضاف الحوثي في خطاب بثته قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة "العدو الإسرائيلي شن عدوانا مباشرا على خزانات شركة النفط وخزانات مؤسسة الكهرباء في الحديدة (غرباً)".

وأشار إلى أن "اختيار العدو لأهدافه يأتي في سياق الاستهداف للاقتصاد اليمني بهدف الإضرار باليمنيين ومعيشتهم".

وأضاف الحوثي "الأمريكي يشن حربا اقتصادية وعسكرية على شعبنا العزيز ويحرك أيضا أدواته وعملاءه لزيادة مستوى الحصار، واستهداف العدو الإسرائيلي للمازوت والديزل الذي يجلبه التجار لبيعه للمواطنين هو هدف استعراضي بهدف مشاهد النيران المشتعلة".

وتحدث الحوثي أن مسارهم العملياتي منذ بدايته كان يتجه إلى مراحل في كل مرحلة، إضافة نطاق عملياتي جديد وأسلحة طورت لأداء المهام القتالية. وأردف بالقول "العدو الإسرائيلي مع الوصول إلى الشهر العاشر، يحتاج إلى المزيد من الضغط والردع من أجل إجباره على إيقاف عدوانه".

وأضاف الحوثي "اتجهنا في المرحلة الخامسة من خلال عملية يافا المباركة إلى استخدام سلاح جديد، وطائرة يافا هي مسيرة متطورة ذات قدرة واضحة على المستوى التكتيكي والتقني، وذات مدى بعيد وقوة تدميرية جيدة تفوق أي طائرة أخرى".

وأوضح الحوثي أن "الطائرة هي تصنيع يمني وأطلقتها قوة يمنية، وليست كما يسميها البعض بأنها صنعت في بلدان أخرى، أو أطلقت من بلدان أخرى". وأكد الحوثي أن "استمرار العدوان على غزة وإبادته الجماعية للشعب الفلسطيني ترتد عليه بمخاطر إضافية ومشاكل غير مسبوقة".

وشدد بالقول "نحن في هذه المعركة أقوى من أي مرحلة مضت والقدرات تتطور باستمرار لمواجهة التحديات بأي مستوى كانت".