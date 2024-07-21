الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة في عمق الجنوب اللبناني

قال مراسل روسيا اليوم مساء يوم السبت إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة البساتين في بلدة عدلون قضاء صور في عمق الجنوب اللبناني.



وأضاف أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف توجه إلى مكان الغارة في بلدة عدلون.

وأكد أن أصوات الانفجارات ما زالت تسمع في المكان المستهدف على بعد 20 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية.

ووثقت مقاطع فيديو اندلاع النيران جراء الغارة الإسرائيلية.

كما ذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات استهدفت بلدات الشهابية والعديسة جنوب لبنان.





وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف بلدة دفنا في منطقة الجليل الغربي للمرة الأولى منذ بدء الهجمات المتبادلة مع إسرائيل في أكتوبر 2023، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

ولا يزال "حزب الله" مستمرا في تنفيذ عملياته ضد الجيش الإسرائيلي منذ إطلاق حركة حماس عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.