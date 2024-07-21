هل تقليل استخدام الطفل للهواتف الذكية يؤثر على سلوكه؟

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ازدادت معدلات إدمان الأطفال للهواتف الذكية واعتمادهم عليها في الحياة اليومية، ولكن دراسة حديثة أكدت ظهور تحسنات سريعة وواضحة على سلوكيات الأطفال عند تقليل معدلات استخدامهم للهواتف الذكية.

وذكر موقع "ميديكال إكسبرس"، أن فريقا من عدة جامعات دنماركية تتبعوا ١٨١ طفلا، لمدة أسبوعين لمعرفة تأثير تقليل استخدام الهواتف الذكية.

وقلل الفريق استخدام نحو 50% من الأطفال للهواتف لـ3 ساعات أسبوعيا فقط، بينما متوسط استخدام الطفل الدنماركي للهاتف الذكي 8 ساعات يوميا.

ووضع الفريق كاميرات في المنازل لمراقبة التغير في سلوكيات الأطفال وتعاملاتهم الاجتماعية ثم تجميع انطباعاتهم عقب انتهاء التجربة.

وجد الفريق أن أسبوعين من تقليل استخدام الهواتف الذكية كان كافيا لتحسين شخصيات الأطفال ومعاملاتهم الاجتماعية.

ويذكر أن دراسات سابقة تحدثت عن الجانب الذهني للهواتف الذكية وتحسن تركيز الأطفال ودرجات انتباههم عند تقليل استخدامها.



