الحوثي: 5 شهداء و87 جريحا في الغارات الإسرائيلية على الحديدة

أفادت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الغارات الإسرائيلية على الحديدة، السبت، إلى 5، كما سجلت الغارة 87 جريحا.



وقالت المصادر، إن عدد القتلى بداية كان اثنين وارتفع إلى ثلاثة، والآن وصل إلى خمسة شهداء، والعدد مرشح للزيادة، في ظل إصابة العاملين هناك بحروق واسعة من أجسادهم.

وبحسب تلك المصادر، فإن معظم الشهداء من موظفي القسم البحري والمختبرات في المنشآت المستهدفة، فيما لا يزال عدد من العاملين في الميناء في عداد المفقودين.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف مواقع تابعة للحوثين في منطقة الحديدة في اليمن.

وقال الجيش في بيان إن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".

وأضاف أنه "لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه".

وقد أظهرت مقاطع فيديو آثار الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للحوثيين في مدينة الحديدة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل نفذت سلسلة الضربات في اليمن باستخدام 12 طائرة من طراز إف 35.

ونقل موقع "أكيسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الهجوم على اليمن عمل إسرائيلي خالص".