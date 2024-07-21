كبار الديمقراطيين يشيدون بقرار بايدن بالانسحاب من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

أشاد كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، وغيره من كبار أعضاء الحزب بالرئيس جو بايدن بعد قراره التاريخي بالانسحاب من سباق 2024.

ونشر شومر على (إكس): "لم يكن جو بايدن رئيسا عظيما وقائدا تشريعيا عظيما فحسب ، بل إنه إنسان رائع حقا. بالطبع لم يكن قراره سهلا، لكنه وضع مرة أخرى بلده وحزبه ومستقبلنا أولا. جو ، يظهر اليوم أنك وطني حقيقي وأمريكي عظيم ".

وأشاد حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم، وهو نجم صاعد في الحزب ينظر إليه منذ فترة طويلة على أن لديه طموحات في البيت الأبيض، ببايدن ووصفه بأنه رئيس "استثنائي".

ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد كان الرئيس بايدن رئيسا استثنائيا يصنع التاريخ .. قائدا قاتل بجد من أجل الشعب العامل وحقق نتائج مذهلة لجميع الأمريكيين. سوف يسجل في التاريخ كواحد من أكثر الرؤساء تأثيرا ونكران الذات".

وقال السيناتور مايكل بينيت من كولورادو ، الذي أعرب علنا عن مخاوفه بشأن مسار بايدن لإعادة انتخابه ، إن الديمقراطيين الآن في وضع أفضل للاحتفاظ بالرئاسة.

وكتب على إكس: "نحن مدينون للرئيس بايدن بدين امتنان قد لا نتمكن أبدا من سداده".

ونشر وزير النقل بيت بيت بوتيجيج: "لقد حصل جو بايدن على مكانته بين أفضل الرؤساء وأكثرهم أهمية في التاريخ الأمريكي".