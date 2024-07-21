ما حقيقة مساندة الصين للقضية الفلسطينية في الألعاب الأولمبية؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، منشورات لفتاة صينية ترتدي فستان ألوانه كعلم فلسطين، فيما تمسك بيدها سهم رياضي.

وزعم النشطاء، أن الصين تساند القضية الفلسطينية باختيارها تصميما مستوحاة من العلم الفلسطيني كرمز لمشاركتها في أولمبياد باريس المقرر إقامتها هذا العام.

🇨🇳🇵🇸

🔴 اختارت الصين تصميم مستوحي من العلم الفلسطيني لأولمبياد باريس 2024👍👍👍 pic.twitter.com/0EK9z7yZUc — الصين بالعربية (@mog_china) July 18, 2024

-ما الحقيقة؟

بالبحث العكسي ظهر أن الصورة لغلاف جريدة فوج الصينية لشعر سبتمبر عام 2023، ونشرت على موقع برينتر المعروف للصور في نفس التوقيت أيضا، أي قبيل حرب غزة بشهر.

الصورة لعارضة الأزياء هي كونغ وهي تتصدر غلاف مجلة فوغ الصينية في عددها الصادر في سبتمبر 2023 بعدسة مصور الأزياء ليزلي تشانج.

وكانت المسئولة عن تصميم الملابس هي المصممة فيفيان صن، ومات ماكدونالد.

أما عن صاحبة الصورة فهي الموديل الصينية هي كونج، والتي تتمتع بخبرة لسنوات جعلتها تتعرض لمجموعة متنوعة من جلسات التصوير الصعبة، لكل منها متطلباتها الفريدة، أهلها لتقديم استعراض مصور جميل لغلاف مجلة فوغ ذات الطابع الرياضي تحديًا فريدًا.

وكان لكونج أكثر من صورة ترويجية للرياضة في مجلة فوج ذات الطابع الرياضي، وليست الصورة الوحيدة المنتشرة.

وجاءت فكرة الغلاف العام الماضي بالتزامن مع اقتراب دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو وقتها، حيث دعت مجلة "فوج" العالمية بنسختها الصينية كبار الرياضيين الصينيين للمشاركة بغلاف العدد 2023 والكتابة عن فن الجسد إلى جانب عارضة الأزياء الصينية "هي كونج" الظاهرة في الصورة المتداولة مع الادعاء.

وأوضحت المجلة أن الصور جمعت بين الرياضة والأزياء، وأن زي العارضة في الصورة المتداولة كان من تصميم روبرت وون، والتصميم لا يشمل الوشاح الأحمر، ولم تذكر المجلة أي دلالات أخرى للصورة عن فلسطين.