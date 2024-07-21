وزيرة التضامن ومفتي الجمهورية يبحثان أوجه التعاون في عدد من ملفات العمل

استقبلت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين، والعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل التعاون المستمر بين الوزارة ودار الإفتاء المصرية، حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية كتيب المختارات من فتاوى دار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات، كما تم تدريب الرائدات الاجتماعيات على دليل الأسرة الذي أطلقته دار الإفتاء وتم توزيع 30 ألف نسخة على الرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى إصدار كتاب تنمية الأسرة المصرية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية.

وفي ختام اللقاء وجه شوقي علام الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي للمشاركة في فعاليات مؤتمر دار الإفتاء العالمي التاسع الذي تنظِّمه الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم سنويًّا، والذي يُعقد هذا العام في الفترة من 29 - 30 يوليو الجاري في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كبار رجال الإفتاء والوزراء والعلماء من أكثر من مائة دولة حول العالم ومشاركة أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية؛ وذلك لمناقشة موضوع «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع».