اليابان تشهد مستويات قياسية من درجات الحرارة المرتفعة

من المتوقع أن تشهد اليابان اليوم الأحد مستويات قياسية من درجات الحرارة المرتفعة في أكثر من 200 موقع على مستوى البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية نقلا عن بيانات صادرة عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه تم تسجيل درجات حرارة مرتفعة في المنطقة الممتدة من كانتو إلى أوكيناوا يوم السبت، وهو ما يمثل أيضا بداية العطلة الصيفية للأطفال في جميع أنحاء البلاد.

وكانت مدينة شيزوكا هي الأشد حرارة في البلاد حيث سجلت 9ر38 درجة مئوية، تليها مدينة فوتشو في منطقة طوكيو بـ 38 درجة مئوية. ووصلت درجة الحرارة إلى 8ر35 درجة مئوية في طوكيو، في أول يوم من الحرارة الشديدة منذ ما يقرب من أسبوعين.