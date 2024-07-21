رئيس مجلس الدوما الروسي يصل كوبا في زيارة عمل

أفادت الخدمة الصحافية لمجلس الدوما بأن رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين مع الوفد المرافق له، وصل فجر اليوم الأحد في زيارة عمل إلى كوبا، وحطت طائرته في مطار خوسيه مارتي الدولي.



ومن المقرر أن يجتمع فولودين برئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية ومجلس الدولة بجمهورية كوبا إستيبان لازو.

وضم الوفد الروسي النائب الأول لرئيس مجلس الدوما إيفان ملنيكوف ونائب رئيس المجلس ألكسندر باباكوف وفلاديسلاف دافانكوف وبوريس تشيرنيشوف ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي النيابية ورئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما ليونيد سلوتسكي.

وحضر أيضا رؤساء لجان الدوما عن الطاقة بافيل زافالني والدفاع أندريه كارتابولوف والأمن ومكافحة الفساد فاسيلي بيسكاريوف وسياسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ألكسندر خينشتاين.

ووصل فولودين إلى كوبا قادما من نيكاراغوا حيث مثل روسيا بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاحتفالات المخصصة للذكرى الخامسة والأربعين للثورة الشعبية الساندينية.

وتحدث إلى نواب الجمعية الوطنية للجمهورية، والتقى برئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا وسلمه رسالة من الزعيم الروسي.