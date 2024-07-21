سياسيان ألمانيان بارزان يعربان عن احترامهما لقرار بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة

أعرب سياسيان ألمانيان بارزان عن احترامهما لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة الأمريكية.

وكتبت ريكاردا لانج زعيمة حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحاكم على منصة إكس اليوم الأحد:" جو بايدن خدم بلاده كرئيس بطريقة مثيرة للإعجاب. وها هو يفعل هذا أيضا من خلال هذه الخطوة. احترامي الكبير".

وفي ذات السياق، كتب نوربرت روتجن المختص بالسياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، على ذات المنصة أن بايدن صحح خطأه الخاص بإعادة ترشحه، في وقت متأخر لكن ليس بعد فوات الأوان.

وأضاف روتجن:" وهذا أيضا يستحق أكبر قدر من الاحترام. الفرصة الآن متاحة أمام الحزب الديمقراطي لتغيير مسار المعركة الانتخابية مرة أخرى".

وكان بايدن أعلن قبل وقت قصير انسحابه من السباق الرئاسي حسبما كتب على منصة إكس، وذلك بعد ضغوط هائلة من داخل حزبه الديمقراطي لعدم تقديم نفسه كمرشح رسمي للحزب.

وجاءت هذه الضغوط على بايدن بعد مناظرة تلفزيونية خاضها أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب في نهاية يونيو، لكن أداءه جاء مخيبا لآمال أنصاره إلى حد كبير.

وأثار أداء بايدن/81 عاما/ في هذه المناظرة قلقا على مستوى البلاد بشأن ما إذا كان لا يزال لائقا عقليا للبقاء في منصبه.