اليوم 289 للعدوان على غزة: 64 شهيدا و105 إصابات

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ289 على قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 64 شهيدًا و105 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38 ألفًا و983 شهيدًا و89 ألفًا و727 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهدت طفلة ومواطن، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال شمال مخيم النصيرات والمخيم الجديد وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا شمال مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد طفلة، كما شنت غارة على عمارة سكنية من عدة طوابق، شمال المخيم، ما أدى لإصابة 5 مواطنين على الأقل.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة غراب في المخيم الجديد بالنصيرات، ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل، وإصابة العشرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الدعوة ومحيط محطة الكهرباء وشارع صلاح الدين شمال شرق مخيم النصيرات، بالتزامن مع إطلاق النار بكافة من طائرة مسيرة.

وأشارت إلى أن قصفا آخر استهدف محيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى لإصابة مواطنَين نقلا إلى مستشفى المعمداني.