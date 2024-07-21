 الرئيس العراقي : ندعم كل الجهود الرامية لتوفير بيئة آمنة لاعادة النازحين إلى مناطقهم - بوابة الشروق
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الرئيس العراقي : ندعم كل الجهود الرامية لتوفير بيئة آمنة لاعادة النازحين إلى مناطقهم

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
بغداد - د ب أ
نشر في: الأحد 21 يوليه 2024 - 5:13 م | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2024 - 5:13 م

صرح الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد، بأن بلاده تدعم كل الجهود الرامية الى توفير بيئة آمنة لإعادة النازحين إلى مناطقهم.

وقال الرئيس العراقي خلال إستقباله اليوم مفوضة الحكومة الألمانية وعضو البرلمان الألماني لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز آمستبيرج إن "رئاسة الجمهورية تولي ملف حقوق الإنسان أهمية قصوى، وتدعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة لإعادة النازحين لمناطقهم وضرورة أن يكون للمنظمات الدولية دور إيجابي في هذا الملف"، حسب بيان للرئاسة العراقية.

ودعا إلى "ضرورة تفعيل دور المنظمات والنقابات بما يسهم في حماية الحريات والحقوق"، مشيرا إلى أن "العراق اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية في هذا المجال وعملت رئاسة الجمهورية إلى جانب مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل، ومستشارية الأمن القومي على إطلاق سراح أكثر من 13 ألف موقوف ممن انتهت مدة محكومياتهم".

من جانبها، أعربت المسؤولة الألمانية عن أملها في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين بلادها و العراق في مجال حقوق الإنسان.

وتم خلال اللقاء استعراض الملف الإنساني، وجهود إغلاق مخيمات النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم.

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