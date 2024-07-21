الأهلي يسدد قيمة تذاكر جماهيره في مباراة بيراميدز بـ «شيك»

قامت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم الأحد بتسليم شركة تذكرتي شيكًا بالقيمة المالية الكاملة لتذاكر جماهيره فئة الدرجة الثالثة في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري والمقرر لها غدًا الاثنين بملعب الدفاع الجوي.

وأوضح الأهلي أن ذلك جاء وفقًا لقرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب قبل أيام بتحمل قيمة التذاكر المشار إليها؛ للتخفيف عن جماهير الأهلي، بعد الإعلان عن الأسعار من طرف النادي صاحب حقوق المباراة.

كما قام النادي بإرسال خطاب إلى شركة تذكرتي اليوم يطلب فيه إعادة ثمن تذاكر مباراة القمة الأخيرة التي لم تقم إلى جماهير طرفي اللقاء الذين قاموا بالحجز، وذلك بالخصم من مستحقات النادي الأهلي لدى الشركة.

ووجه النادي الشكر إلى شركة تذكرتي والقائمين عليها لتعاونها في كافة الأمور وتفهم مسئوليها، وحرصهم الشديد على الصالح العام بما يحقق مصلحة كل الأطراف، ويساعد على الاستقرار، وشرف المنافسة بما يتفق مع اللوائح والقوانين.