الخارجية الألمانية تنصح الرعايا الألمان بعدم السفر إلى بنجلاديش

نصحت وزارة الخارجية الألمانية الرعايا الألمان بعدم السفر إلى بنجلاديش في الوقت الحالي.

وكتب مركز الاستجابة للأزمات التابع للوزارة على منصة إكس: "هناك حظر تجول بعد وقوع اشتباكات عنيفة، كما تم حجب الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول".

وجاء في نصائح السفر والسلامة الصادرة عن وزارة الخارجية، القول إنه يجب توقع المزيد من القيود وتدهور الأوضاع في بنجلاديش، وتابعت الوزارة "خلال المظاهرات والاحتجاجات، قُتل بالفعل أكثر من مئة شخص."

ونصحت الوزارة المواطنين الألمان باتباع حظر التجول المفروض والبقاء في مكان آمن، ودعت الألمان المتواجدين في بنجلاديش إلى تسجيل أسمائهم في قائمة الوزارة للتحوط من الأزمات.

ويسري حظر للتجول في بنجلاديش منذ منتصف ليل أول أمس الجمعة، كما انتشر الجيش في جميع أنحاء البلاد. وكانت الاحتجاجات بدأت في الجامعات في جميع أنحاء البلاد في بداية يوليو الجاري، بعدما أمرت محكمة بإعادة العمل بنظام الحصص القديم الذي تم إلغاؤه في عام 2018 بعد احتجاجات طلابية ضخمة.

ويرى العديد من الشباب أنهم متضررون من القاعدة القديمة التي تنص على أن أكثر من نصف الوظائف في الخدمة المدنية محجوزة لمجموعات معينة. في الآونة الأخيرة، أمرت المحكمة العليا بتسوية حيث قررت تخفيف إعادة تطبيق نظام الحصص المخطط له بشكل كبير، كما أفادت محطة "بي بي سي بانجالا"، غير أنه لم يتضح ما إذا كان الطلاب سيرضون بذلك.