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هل التواجد بالقرب من الحدائق يؤثر على الإصابة بالزهايمر؟

أدهم السيد
نشر في: الأحد 21 يوليه 2024 - 4:04 م | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2024 - 4:04 م

تعدد الدراسات المؤكدة لأهمية الحدائق والأشجار لتحسين الحالة النفسية، ولكن دراسة حديثة كشفت قدرة الحدائق على تأجيل وتخفيف إصابات الزهايمر حال التواجد بالقرب منها خلال فترة منتصف العمر.

وذكر موقع "ميديكال إكسبرس" إن فريق مشترك من جامعات بوسطن وراش وهارفارد الأمريكية تتبعوا نحو ١٧ ألف سيدة لمدة ١٥ سنة لمعرفة تأثير القرب من الأشجار والحدائق على مرض الزهايمر.

ووجد الفريق أن التواجد بالمساحات الخضراء خلال منتصف العمر يقلل من فترة الزهايمر بـ٨ أشهر وهو رقم إحصائي يدل على وجود تأثير للمساحات الخضراء.

وأضافت الدراسة أن حاملي جين "أوبو" المسبب للزهايمر من بين المبحوثين بالدراسة طرأت عليهم تحسنات في ما يتعلق بإصابات الزهايمر.

وأوضحت الدراسة أن الأشجار تساعد على تقليل الاكتئاب وبالتالي انخفاض المشاكل المؤثرة على الدماغ والتي تزيد العرضة للزهايمر.


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