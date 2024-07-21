أعلنت اللجنة التحضيرية لليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى، يوم السبت الموافق الثالث من أغسطس 2024، يوما وطنيا وعالميا نصرة لغزة والأسرى.

وبحسب وكالة «وفا»، قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأحد في مقر بلدية البيرة، إن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والجرائم التي يقترفها بحق المعتقلين، يشكلان قاعدة تؤسس للوحدة الوطنية والانتصار على الاحتلال.

وأكد خلال تلاوته للبيان الصادر عن اللجنة التحضيرية، ضرورة تفعيل كل الأدوات المتاحة لحث العالم، وبدعم الأحرار والشرفاء، على اتخاذ خطوات حاسمة وجادة لوقف الإبادة المستمرة منذ عشرة أشهر بحق أبناء قطاع غزة، وإنقاذ الأسرى من وجه آخر للإبادة.

وأضاف: «لم تبدأ الإبادة بعد تاريخ السابع من أكتوبر، فالإبادة المستمرة اليوم، ما هي إلا امتداد لنكبات متواصلة بحقّ الشعب الفلسطينيّ، وعلى مدار عقود عجز فيها العالم الإنسانيّ عن إحقاقّ الحقّ، وتحقيق العدالة والحرية لشعبنا، وأخيرا عجز العالم عن وقف إبادة الأطفال، والنساء، والشيوخ، والأجنة في أرحام أمهاتهم، وكل ذلك كان بدعم من قوى كبرى في العالم، تتسابق لحماية وجود (دولة) الاحتلال، حيث يتسابق وزراؤها على من يكون قادرا على ابتكار أدوات وسياسات جديدة لمحو وجود الشعب الفلسطينيّ، ومن يتفنن أكثر بقتلنا وملاحقتنا وإحكام السّيطرة على حياتنا».

وشدد البيان على أهمية قرارات الشعوب والدول والمؤسسات الدولية العابرة للحدود، التي دعمت واتخذت خطوات مهمة لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وطالب بفرض حظر عسكري فوري وشامل على إسرائيل، يشمل تصدير واستيراد ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية والعناصر ذات الاستخدام المزدوج، وإنهاء جميع أشكال التعاون العسكري الأخرى، كالتدريب، والأبحاث المشتركة، والاستثمارات، وغيرها.

كما طالب البيان بفرض عقوبات قانونية على إسرائيل تشمل الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية والمالية، وإنهاء كافة أشكال التواطؤ الأخرى مع الاحتلال العسكري غير القانوني لإسرائيل، وإعادة تفعيل اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري للمساعدة في القضاء على نظام الفصل العنصري في إسرائيل ومحاسبة المسئولين عنه.

ودعا إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وتجريدها من حقوق الامتياز والعضوية، كما حدث مع جنوب أفريقيا في فترة الفصل العنصري، وتعليق مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، وعضويتها في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وجميع المنتديات والأحداث الدولية والإقليمية المماثلة.

وطالب بيان اللجنة التحضيرية لليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية «شنجن»، التي تستفيد منها عصابات المستوطنين الإرهابية وقيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية، شاركت في الإبادة الجماعية وفي قتل وتعذيب الأسرى.

بدورها، أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، أن المشاركة المرجوة من أبناء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم في اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى، يجب أن تكون كبيرة بحجم الفعاليات المنتظرة.

وقالت، إن العالم وقف ويقف نصرة لفلسطين ورفضا لمجازر وجرائم الاحتلال في قطاع غزة وداخل السجون، إلا أن هناك أطرافا لم تكتف بالحياد وشاركت في الهجوم على الشعب الفلسطيني وقضيته.

وحيّت غنام جهود كل المؤسسات المحلية والدولية التي عملت على إعلان اليوم العالمي، الذي يهدف لإعلاء صوت فلسطين محليا وعالميا والمطالبة بوقف الظلم الواقع عليها وتحقيق حريتها واستقلالها.

من جهته، قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لحرب انتقامية مماثلة لما يجري في قطاع غزة، كونهم يمثلون مصدر إلهام للشعب الفلسطيني، وهم من يغذون طاقة الاستمرار في النضال حتى الحرية والاستقلال.

وأكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة يمكنهما إحداث التوازن الميداني المطلوب الذي سيقود إلى تغيير المعطيات، مضيفا أن حالة الغضب الشعبي يجب أن تتجاوز منصات التواصل الاجتماعي رغم أهمية ما ينشر عبرها لفضح جرائم الاحتلال.

ووجه فارس نداء لكل أبناء الشعب الفلسطيني على اختلاف مشاربهم، لإطلاق صرخة مدوية في الثالث من أغسطس المقبل رفضا لجرائم الاحتلال وممارساته في غزة والمعتقلات، ضمن اليوم الوطني والعالمي الذي تم التوافق على فعالياته مع كل الفصائل والأطر والفعاليات والنقابات والاتحادات والمنظمات في فلسطين وخارجها.

وأعرب عن أمله بأن يؤسس اليوم الوطني لسلسلة متواصلة من الفعاليات تعيد الاعتبار للعمل الشعبي، وتصل من خلالها رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن الشعب الفلسطيني سيتصدى لمخطط تهجيره.