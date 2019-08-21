وصول غالبية أعضاء المجلس السيادي السوداني لأداء اليمين الدستورية

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل اليوم الأربعاء، بوصول غالبية أعضاء المجلس السيادي في السودان إلى القصر الجمهوري؛ تمهيدا لأداء اليمين الدستورية، وذلك نقلا عن وسائل إعلام.

وأدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم، اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي السوداني.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أمس الثلاثاء، أسماء المجلس السيادي، بعد أن أصدر رئيس المجلس العسكري مرسومًا دستوريًا بتشكيله من 11 اسمًا.

كان المجلس العسكري قد أعلن أن مجلس السيادة ضم كلًا من الفريق أول عبدالفتاح البرهان؛ رئيسًا لمجلس السيادة، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، إلى جانب كل من حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.

وقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت الماضي، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.