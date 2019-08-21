في إطار بحثها عن حلول لتفاقم مشكلة نفايات السجائر الضارة بيئيا على شواطئ الجزر السياحية، رحبت السلطات الأسبانية بالحملة السنوية لتنظيف نفايات السجائر الضارة بالشواطئ، هذا الأسبوع، للعام الثالث على التوالي.

وعلى مدى 10 أيام، أعلنت الحملة السنوية الثالثة أنه من المتوقع أن تجمع حوالي 200 ألف من "أعقاب السجائر" من مختلف الشواطئ في جزيرة مايوركا الأسبانية، حتى يوم الخميس المقبل.

وتم إطلاق الحملة السنوية الثالثة في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل مؤسسها ميكيل جاراو، الذي أشار إلى نزايد كميات "أعقاب السجائر" التي يتم جمعها من شواطئ الجزيرة الأسبانية الواقعة علي البحر المتوسط، موضحا أنه تم جمع 61 ألف "عقب سيجارة" من 60 شاطئ في عام 2017، بينما جمع 102 ألف من 83 شاطي في عام 2018.

ووفقا لمجلة «مايوركا» الأسبانية، أوضح جاراو أن الحملة ستختتم أعمالها يوم الخميس المقبل الساعة 6 مساءً، على شاطئ كان بير أنتوني في مدينة بالما، حيث سيتم إنشاء "جبل من الأعقاب" من نفايات السجائر التي تم جمعها.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد المدير العام للدراسات البيئية وجودة البيئة والنفايات، سيباستيا سانسو، أن وزارة البيئة تدرس حلول لمشكلة السجائر، مرجحا أنها ستنتهي بوضع قانون لجزر البليار جميعها -التي تضم جزيرة مايوركا- بشأن النفايات، موضحا أن الوزارة تقوم بصياغة نص من اللوائح.

وأوضح المدير العام أن وزارة البيئة تشارك في حملة الشواطئ الخالية من التدخين إلى جانب وزارة الصحة، ويجري توزيع المنشورات على الشواطئ، موضحا أنه تم اقتراح فرض عقوبات على التدخين بالشواطئ في المستقبل القريب، خاصة 5 شواطي هم الأكثر تضررا من التدخين، وهم كالا أنجيلا، كالا دييا، كالا إستانسيا، كالا ميلور، كالا سانت جوان.