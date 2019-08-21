متسابقون من 11 دولة يستعدون لنهائيات بطولة العالم للجيتار الهوائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد متسابقون من 11 دولة، من بينها كندا واليابان وتايلاند والدولة المضيفة فنلندا لنهائيات بطولة العالم للجيتار الهوائي، طبقا لما ذكره منظمون اليوم الاربعاء.

وتسعى اليابانية، نانامي ناجورا، التي تستخدم اسم المرحلة "سبعة بحار" للدفاع عن لقبها العالمي في الحدث السنوي في مدينة "أولو" شمال فنلندا.

وسيشارك تسعة من الأبطال القوميين من استراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا واليابان وتايلاند والولايات المتحدة أيضا في النهائيات التي تُقام بعد غد الجمعة.

وقال المتحدث أنسي إكونين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن من بين الوجوه المألوفة، الألماني باتريك "إيرفولف" كولك، الذي حصل على المركز الثاني في عام 2017.

وأضاف إكونين "حصلت كل من أيسلندا وتايلاند

على البطولة الوطنية الأولى لهما هذا العام".

وسيحصل الفائز على جيتار كهربائي يدوي.

وتُقام البطولة في مدينة أولو منذ عام 1996 .

وسيكون غرض بطولة العالم للجيتار الهوائي هو تعزيز السلام العالمي.