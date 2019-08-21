توقعات بتراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر التاسع على التوالي

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أظهرت بيانات نُشرت، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع تراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر التاسع على التوالي خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك يرجع إلى تراجع الصادرات من أشباه المواصلات.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن قطاع الجمارك الكوري القول إن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 3ر13 % خلال أول 20 يوما من الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 9ر24 مليار دولار.

وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد تراجعت بنسبة 11% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وإذا استمر تراجع الصادرات، فان الشهر الجاري سوف يمثل الشهر التاسع الذي تسجل فيه الصادرات تراجعا على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن صادرات أشباه المواصلات، التي تعد سلعة تصديرية رئيسية لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، تراجعت بنسبة 9ر29% خلال أول 20 يوما من شهر أغسطس الجاري.

وانخفضت الصادرات من المنتجات البترولية وقطع غيار السيارات بنسبة 7ر20% و6ر1% على التوالي.

وقالت يونهاب إن الصادرات للصين واليابان انخفضت بنسبة 20% و1ر13%.

وبجانب تأثير الخلاف التجاري بين أمريكا والصين على اقتصاد كوريا الجنوبية، فان النزاع الأخير بين سول وطوكيو ألقى بظلاله أيضا على الاقتصاد الكوري.

ويذكر أن طوكيو بدأت الشهر الماضي في تطبيق قيود أكثر صرامة على الصادرات اليابانية لكوريا الجنوبية من ثلاث مكونات أساسية لإنتاج أشباه المواصلات والشاشات.

وتراجعت الواردات الكورية الجنوبية من اليابان بنسبة 3ر8% خلال أول 20 يوما من الشهر الجاري.