موسكو تتعهد بإحباط أي ضغط ضد كاراكاس

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن ( موسكو ) تتضامن تضامنًا كليًا مع فنزويلا ، فيما يخص مواجهة ما أسماه " الضغط والابتزاز " الذي تتم ممارسته ضد البلاد.

وأشار لافروف - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى اجتماع كان قد عقده مكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز في العاصمة الفنزويلية (كاراكاس) ، في يوليو الماضي، حيث أوضح أن المشاركين في الاجتماع جددوا تأكيد تضامنهم مع حكومة فنزويلا وشعبها ، فيما يتعلق بالتمسك بمبادئ وقواعد القانون الدولي، وفي المقام الأول تلك المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أن روسيا ستظل ملتزمة بهذه المبادئ ، وأنها ستظل متضامنة مع فنزويلا ، وعاكفة على حماية حقوق كل دولة في اختيار مسارها نحو تحقيق التنمية بشكل مستقل.. مضيفًا أن (موسكو) ستعارض أي طرق "أحادية " غير قانونية تسعى إلى "ابتزاز فنزويلا " أو ممارسة الضغط عليها- حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الطرفين الروسي والفنزويلي ، اتفقا على مناقشة التعاون بين البلدين فيما يخص العلاقات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومنصات أخرى متعددة الأطراف.