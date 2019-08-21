خليل زاد: واشنطن مستعدة لاستكمال القضايا المتعلقة بعملية السلام في أفغانستان

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان ، زلماي خليل زاد ، أن الولايات المتحدة مستعدة لاستكمال القضايا المتبقية المتعلقة بعملية السلام في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأربعاء، عن خليل زاد قوله في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنه أطلع الإدارة الأمريكية على ما تم التوصل إليه خلال المحادثات مع المسؤولين الأفغان ، وعلى الخطوات المقبلة في هذا الصدد.

وأضاف المبعوث الأمريكي أنه سيعود مجددا إلى أفغاانستان لاختتام المفاوضات حول القضايا المتبقية - لم يشر إليها - قائلا "نحن مستعدون.. دعونا لنرى ما إذا كانت "طالبان "مستعدة أيضا".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أن خليل زاد سوف يستأنف المحادثات مع "طالبان"، وذلك في إطار جهود شاملة لتسهيل عملية السلام لإنهاء الصراع في أفغانستان.