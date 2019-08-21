وزير دفاع روسيا: الوضع على الحدود الغربية مازال متوترا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، أن الوضع على الحدود الغربية لبلاده ما زال متوترا بسبب تزايد وجود قوات حلف شمال الأطلسي/ ناتو/، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

وقال شويجو خلال افتتاح جلسة قيادات وزارة الدفاع: "الوضع يتميز بتعزيز الوجود العسكري للنااتو في أوروبا الشرقية ونشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في بولندا ورومانيا، وتوسيع التعاون العسكري للتحالف مع فنلندا والسويد".

وأضاف شويجو، قائلا: "روسيا تتخذ مجموعة من التدابير من أجل التخلص من هذه التهديدات".

وأنشئ الناتو بعد الحرب العالمية الثانية لمواجهة ما يسمى بالمعسكر الشرقي، وفي رد فعل منه أنشأ المعسكر الشرقي حلف وارسو الذي ضم في عضويته 8 دول، ألبانيا وبلغاريا والمجر وألمانيا الديمقراطية وبولندا ورومانيا والاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا. وفي عام 1991 قرر حلف وارسو حل نفسه إيذانا بانتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي. ثم أعلن الاتحاد السوفيتي حل نفسه، حسب سبوتنيك.