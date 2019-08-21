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تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل وهي في حالة مستقرة من ناحية السلامة
طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل وهي في حالة مستقرة من ناحية السلامة
طهران - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 10:08 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 10:08 ص

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأربعاء بأن ناقلة نفط إيرانية تعطلت في البحر الأحمر، لكن الطاقم بخير والإصلاحات جارية على قدم وساق.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية عن المدير الفني لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة أكبر جابال أميلي، قوله إن "طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل وهي في حالة مستقرة من ناحية السلامة، وجميع طاقم السفينة بخير".

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن إيران تملك أسطولا كبيرا من الناقلات في العالم، لكنها لا تملك خيارات لتحديث ناقلاتها والاحتفاظ بتدفق صادراتها النفطية وذلك بسبب العقوبات الأمريكية.

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