أدى عبد الله حمدوك، مساء اليوم الأربعاء اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء السودان، في القصر الجمهوري بالخرطوم.

وقال "حمدوك"، في مؤتمر صحفي، عقب أدائه اليمين اليوم، إنه سعيد باستلامه هذه المهمة، معقبًا: "إنني هنا تلبية لنداء الوطن، ومتأكد بأن التركة ثقيلة، وليس لدينا عصا موسى، لكن مع هذا الإجماع الشعبي الكبير نستطيع أن نعبر ببلدنا إلى بر الأمان".

وتابع: "نستطيع أن نعمل معًا مسلحين بإجماعنا، وتعلمون جيدًا أن أعظم الأشياء التي شهدها تاريخ بلادنا، وقعت نتيجة التوافق بين كل مكونات هذا الشعب".

وداعب "حمدوك"، الحضور في المؤتمر الصحفي، الذي جاء عقب أدائه اليمين الدستورية، عبر ترديده للهتاف الذي ردده المتظاهرون في الثورة: "مدنية، مدنية"، مشيرًا بعلامة النصر.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أمس الثلاثاء، أسماء المجلس السيادي، بعد أن أصدر رئيس المجلس العسكري مرسومًا دستوريًا بتشكيله من 11 اسمًا.

وكان المجلس العسكري قد أعلن أن مجلس السيادة ضم كلًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسًا لمجلس السيادة، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، إلى جانب كل من حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

وقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت الماضي، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.