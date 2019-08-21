إحباط محاولة تهريب 40 كيلو لمخدر «القات» داخل طرد بريدى بالمطار

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أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة تهريب 40 كيلو لمخدر القات داخل طرد بريدى بالمطار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية، طردين بريديين قادمين من إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات البريد عبارة عن كرتونتين بداخلهما أعشاب مرسلة إلى شخص داخل البلاد - جار تحديده وضبطه - يحويان بداخلهما كمية من المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الطردين المشار إليهما، وبتفتيشهما جمركياً عُثر بداخلهما على كمية من مخدر القات وزنت 40 كيلو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.