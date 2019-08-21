 إحباط محاولة تهريب 40 كيلو لمخدر «القات» داخل طرد بريدى بالمطار - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أغسطس 2019 4:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

إحباط محاولة تهريب 40 كيلو لمخدر «القات» داخل طرد بريدى بالمطار

مصطفى عطية:
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 4:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 4:14 م

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة تهريب 40 كيلو لمخدر القات داخل طرد بريدى بالمطار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية، طردين بريديين قادمين من إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات البريد عبارة عن كرتونتين بداخلهما أعشاب مرسلة إلى شخص داخل البلاد - جار تحديده وضبطه - يحويان بداخلهما كمية من المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الطردين المشار إليهما، وبتفتيشهما جمركياً عُثر بداخلهما على كمية من مخدر القات وزنت 40 كيلو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك