يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، 5 سبتمبر المقبل، في تسليم 312 وحدة سكنية (13 عمارة) بالمرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، في منطقة شمال القرنفل.

وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه من المقرر تسليم العمارات أرقام: (129، و130، و131، و132، و133، و134، و135، و136، و137، و161، و162، و163، و218).

وأوضح النجار، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن على الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان (فرع التجمع الخامس)؛ لإنهاء الإجراءات البنكية، ثم التوجه إلى مكتب خدمة المواطنين في جهاز التجمع الأول بخطاب البنك؛ لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.