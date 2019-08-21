وزيرة الدفاع الألمانية تدعو إلى تمديد مشاركة قوات بلادها في مكافحة داعش

دعت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب - كارنباور، إلى تمديد مشاركة قوات بلادها في مهمة محاربة تنظيم داعش.

وقالت الوزيرة في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية، اليوم الأربعاء، بُثت من إربيل شمالي العراق، حيث تقوم الوزيرة بزيارتها اليوم، إن الأمر يتعلق باستقرار طويل المدى للعراق، وأضافت: "وهذا يصب في مصلحتنا الخاصة".

يشار إلى أن ألمانيا تشارك في التحالف الدولي ضد "داعش" حتى الآن بطائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود ومدربين عسكريين في العراق، ويتم تشغيل الطائرات من قاعدة الأزرق في الأردن شرقي عمان.

ومن المقرر أن تنتهي هذه المشاركة للجيش الألماني في 31 أكتوبر المقبل، وهناك عدم اتفاق في الائتلاف الحاكم الألماني حول تمديد المهمة.

وتم اتخاذ قرار خلال التمديد الأخير للمهمة - بناء على حث من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم - بإنهاء مهمة الطائرات الاستطلاعية وطائرة التزود بالوقود في ذلك الموعد.

وذكرت كرامب-كارنباور أن الصور التي تلتقطها طائرات الاستطلاع تُستخدم أيضا في المساعدة في تحسين إنشاء مخيمات اللجوء وتأمين حرية الحركة للمنظمات غير الحكومية في العراق.

وأضافت الوزيرة أن المهمة تساهم أيضا في توسيع التعاون المدني-العسكري، موضحة أن إحلال الأمن على المدى الطويل "شرط لإعادة الإعمار وتدعيم الاقتصاد ولاستعادة ثقة المواطنين، حتى يكون لمئات الآلاف والملايين من اللاجئين فرصا مستقبلية في العراق يوما ما"، مضيفة أن وزارتها ووزارة الخارجية الألمانية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي تنسقان سويا على نحو وثيق في هذا الأمر.