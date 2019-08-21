 الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى في مصر - بوابة الشروق
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الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى في مصر


نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 10:15 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 10:18 م

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

وجاءت مواد القانون كالتالي:

 

 


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