الرفاع البحريني يسحق هورسيد الصومالي في الدور التمهيدي للبطولة العربية

عزز فريق الرفاع البحريني موقعه في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لدور الـ32 للبطولة العربية (كأس محمد السادس).

واكتسح الفريق البحريني فريق هورسيد الصومالي 5 - 0 في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، اليوم الأربعاء، على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء المغربية، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، فيما ظل هورسيد بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الرفاع بهدفين نظيفين، حيث افتتح كميل الأسود التسجيل في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، فيما أضاف السيد عيسى الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وواصل الرفاع فرض سيطرته على اللقاء خلال الشوط الثاني، حيث عاد كميل الأسود لهز الشباك مجددا بتسجيله الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 56 و66 من ركلة جزاء، لينصب نفسه بطلا للمباراة بإحرازه ثلاثة أهداف (هاتريك).

واختتم مهدي درويش مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس للرفاع في الدقيقة 76.

ويلتقي الزوراء العراقي مع اتحاد طنجة المغربي في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.