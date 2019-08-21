بنين تبحث خطة استراتيجية جديدة لإحداث تحول كبير في مجال الطاقة

يعكف خبراء وزارة الطاقة في بنين على بحث خطة استراتيجية جديدة لضمان إحداث تحول فى مجال الطاقة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة خلال الفترة الواقعة بين عامى 2020 و2024.

ومن المقرر ان تساهم الدولة فى تمويل هذه الخطة بالتعاون مع عدد من الشركاء التقنيين والاقتصاديين فى القطاع الخاص بتكافة بلغت 231 مليون دولار امريكى ومن المقرر ان تعتمدها الحكومة قريبا اذ انها تشمل كافة التدابير اللازمة للتنمية الطاقية للبلاد.

وبدوره قال جان كلود هوسو وزير الطاقة فى بنين ان التصديق على هذه الخطة من شأنه السماح للحكومة بضمان مصداقية المشروعات التى تعرض على الشركاء التقنيين والماليين التابعين للقطاع الخاص، مشيرا الى ان المشروعات التى باتت تطلقها الحكومة منذ عام 2016 فى مجال الطاقة قد تساهم فى وصول انتاج البلاد من الطاقة الكهربائية إلى 500 ميجا وات بحلول عام 2023 فى مقابل 50 ميجاوات فى الوقت الحالي، علما بان عدد المنازل التى تستخدم الكهرباء مازال قليلا وخصوصا فى الريف إلا أن الطلب على الحصول على الكهرباء بوجه عام فى بنين مازال مرتفعا.