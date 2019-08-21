فيفا يختار أمين عمر ضمن حكام كأس العالم للناشئين

تلقي اتحاد الكرة إخطاراً من نظيره الدولي (فيفا) اليوم الأربعاء، يفيد باختيار أمين عمر ضمن قائمة حكام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنه.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم "اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم المصري أمين عمر ضمن حكام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقرر اقامتها في البرازيل خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى العاشر من نوفمبر المقبلين".

كان أمين عمر، الذي يتواجد في القائمة الدولية منذ عام 2017، شارك في بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر الصيف الحالي، وأدار مباراة غينيا ومدغشقر في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.