عدد قياسي جديد للأفراد المنحدرين من خلفيات مهاجرة في ألمانيا

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الأربعاء، أن عدد الأفراد المنحدرين من خلفيات مهاجرة في ألمانيا وصل هذا العام إلى مستوى قياسي جديد.

وذكر المكتب في مقره بمدينة فيسبادن أن عدد هذه الفئة بلغ 8ر20 مليون نسمة؛ ما يعادل 5ر25% من عدد السكان.

وبحسب البيانات، ارتفع بذلك عدد الأشخاص المنحدرين من خلفيات مهاجرة في ألمانيا بنسبة 5ر2% مقارنة بالعام الماضي.

وذكر المكتب أن 52% من هؤلاء يحملون الجنسية الألمانية، بينما يشكل الأجانب نسبة 48% منهم.

والشخص المنحدر من خلفيات مهاجرة هو من كان نفسه أو أحد والديه على الأقل لا يحمل الجنسية الألمانية.

وبحسب بيانات المكتب، لم يولد 5ر13 مليون شخص من خلفية مهاجرة في ألمانيا، بل هاجروا إليها على مدار حياتهم. وكانت أسباب قدوم نحو 50% منهم إلى ألمانيا عائلية، بينما قدم نحو 20% آخرين لأسباب مهنية، و15% بسبب الفرار واللجوء.

وأشار المكتب إلى أن هذا الإحصاء لم يشمل أفرادا يعيشون في ملاجئ إيواء جماعية.

وبحسب الإحصاء السكاني لعام 2018 ، بلغ عدد الأجانب المقيمين في مساكن خاصة نحو 9ر9 مليون أجنبي، بينما أشار السجل المركزي للأجانب إلى أن عدد الأجانب في ألمانيا بلغ العام الماضي 9ر10 مليون فرد.