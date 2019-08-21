 إصابة 5 أشخاص إثر تصادم بين عبارة ركاب ويخت قبالة جزيرة إيطالية - بوابة الشروق
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إصابة 5 أشخاص إثر تصادم بين عبارة ركاب ويخت قبالة جزيرة إيطالية

أرشيفية
أرشيفية
روما - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 12:55 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 12:55 ص

أصيب خمسة أشخاص اليوم الثلاثاء، عندما اصطدمت عبارة ركاب مكتظة بالسائحين مع يخت قبالة أرخبيل الجزر الإيولية في صقلية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية /أنسا/ فإن جميع المصابين – وأحدهم إصابته خطيرة - كانوا على ظهر العبارة التي بلغ عدد من كانوا على متنها 350 شخصًا ، بينما لم يصب أحد ممن كانوا على ظهر اليخت.

ورافقت مجموعة من خفر السواحل الإيطالية العبارة إلى جزيرة سالينا، في حين طُلب من اليخت أن يرسو في ليباري، وهي جزيرة أخرى من أرخبيل الجزر الإيولية.

وتم نقل السائح الذي أصيب بجروح خطيرة على متن مروحية إلى مدينة ميسينا في صقلية، بينما عولج أربعة آخرون بإحدى منشآت الطوارئ في ليباري وهى أكبر الجزر الإيولية.

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