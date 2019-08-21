 مقتل 19 شخصا ونزوح ألفين آخرين جراء اشتباكات بين الحكومة والمتمردين في ميانمار - بوابة الشروق
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مقتل 19 شخصا ونزوح ألفين آخرين جراء اشتباكات بين الحكومة والمتمردين في ميانمار

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 6:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 6:06 م

أعلن مسؤولون حكوميون في ميانمار، اليوم الأربعاء، مقتل 19 شخصا، واضطرار أكثر من ألفين آخرين ، إلى النزوح من منازلهم ، منذ اندلاع الاشتباكات بين القوات الحكومية ومتمردين شمال البلاد ، الأسبوع الماضي.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن عمال إغاثة قولهم ، إن النازحين يقطنون في أديرة حول قرية "لاشيو" بولاية "شان" اعتمادا على المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الإغاثية والحكومة.

وصرح مدير إدارة الكوارث بالولاية ، سوي ناينج، بأنه يتم تقديم مواد الإنقاذ الأولية ، والأموال للنازحين بالمخيمات، والمصابين، وذوي القتلى، مضيفا أنه سيتم تقديم المساعدات طوال فترة مكوث الأسر في المخيمات.

يُذكر أن التوترات تصاعدت في المنطقة منذ يوم الخميس الماضي عندما شنت جماعة مناهضة للحكومة تعرف باسم "التحالف الشمالي" هجمات استهدف أحدها كلية عسكرية ، مما أسفر عن مقتل أكثر من اثنى عشر شخصا معظمهم من أفراد قوات الأمن.

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