مدير أمن القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات ببنها

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قاد اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات العشوائية وإعادة الوجه الحضاري بمناطق كباري الرياح التوفيقي ببنها ومحطة مترو الزراعة بشبرا الخيمة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقال مدير أمن القليوبية، إن الحملة أسفرت عن رفع 67 إشغال طريق، و25 نظافة عامة، وتنفيذ 42 إزالة للباعة الجائلين، و167 إزالة فورية، وضبط 37 وصلة كهربائية وإزالة 17 إعلان مخالف و14 فرش شاي و20 تندة مخالفة ورفع 14 طن قمامة.

وأشار عجيز إلى أن الحملة جاءت بهدف تطهير مناطق الحملة من الباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات من أجل تيسير الحركة المرورية واستجابة لشكوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق وإعادة الوجه الحضاري لها.