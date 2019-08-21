فشل سول وطوكيو في التوصل إلى حل للخلافات بينهما

انتهى اجتماع بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين واليابانيين عُقد، اليوم الأربعاء، في بكين دون التوصل إلى حل للخلافات القائمة بين البلدين، وسط تأكيد الجانبين على تباين موقفيهما، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وكانت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج هوى ونظيرها الياباني، كونو تارو، التقيا وجها للوجه قبل أن يغادرا الاجتماع بعد 30 دقيقة فقط من انطلاقه.

وأكدت الوزيرة الكورية الجنوبية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية الصين واليابان، وانج يي وكونو تارو عقد صباح اليوم الأربعاء، ضرورة تعاون الدول الثلاث من أجل المستقبل مع الاعتراف بالحقبة التاريخية الماضية، مطالبة كانج اليابان بإلغاء الإجراءات التجارية الانتقامية المعلنة من جانب واحد.

من جهة أخرى عقد وزير الخارجية الياباني كونو تارو لقاء بعدد من صحفيي بلاده أشار خلاله إلى أن مسألة تحسين العلاقات بين سول وطوكيو تقع على عاتق الجانب الكوري الجنوبي.

وجاء الاجتماع بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية واليابان في الوقت الذي يقترب فيه موعد تمديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين البلدين.

كما يتزامن مع قرب بدء سريان مفعول قرار سحب كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء بعد أسبوع من هذا الاجتماع.

ويمكن القول إن اللقاء شكل فرصة التواصل الأخيرة بين البلدين، وبفشله في حل الخلافات القائمة بين الجانبين، يتوقع الخبراء تفاقم التوتر بين طوكيو وسول.

ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من تجارب على أسلحة أجرتها كوريا الشمالية، ومنذ أواخر يوليو، أطلقت بيونج يانج خمس مقذوفات، بما في ذلك صواريخ يعتقد أنها باليستية، احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.