سمير عثمان ينفي إيقاف جهاد جريشة عقب مباراة الأهلي وبيراميدز

نفى سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، إيقاف الحكم جهاد جريشة بعد الاعتراضات التي نالت قراراته التحكيمية، في لقاء الأهلي وبيراميدز بكأس مصر.

وقال عثمان في تصريحات تلفزيونية "لست مُجبراً على تصحيح ما يتم تناوله على لساني بصورة خاطئة، لم يتق إيقاف جهاد نهائياً عقب تلك المباراة".

وكان الأهلي قد أصدر بياناً رسمياً عقب مباراته أمام بيراميدز، ينتقد فيه الأخطاء التحكيمية خلال المباراة التي انتهت بخروجه من البطولة بهدف دون رد.

وأضاف عثمان أنه لن يستعين بحكام أجانب بنفس العدد، الذي شهدته المواسم الماضية طالما الحكام يؤدون بمستوي جيد كما هي العاد في السنوات الماضية.

واختتم عثمان حديثه بالإشارة إلى أنه سيُعلن اسم 25 حكمًا لإدارة مباريات الموسم المقبل 2019/2020 من بطولة الدوري، وسيترك 10 اسماء دون أن يُعلنها حتى يترك فرصة للحكام في الدرجة الأولى لبذل أقصى ما لديهم للظهور في الممتاز.