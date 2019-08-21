 سمير عثمان ينفي إيقاف جهاد جريشة عقب مباراة الأهلي وبيراميدز - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أغسطس 2019 1:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

سمير عثمان ينفي إيقاف جهاد جريشة عقب مباراة الأهلي وبيراميدز

زيـاد الميـرغـني
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 12:59 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 12:59 ص

نفى سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، إيقاف الحكم جهاد جريشة بعد الاعتراضات التي نالت قراراته التحكيمية، في لقاء الأهلي وبيراميدز بكأس مصر.

وقال عثمان في تصريحات تلفزيونية "لست مُجبراً على تصحيح ما يتم تناوله على لساني بصورة خاطئة، لم يتق إيقاف جهاد نهائياً عقب تلك المباراة".

وكان الأهلي قد أصدر بياناً رسمياً عقب مباراته أمام بيراميدز، ينتقد فيه الأخطاء التحكيمية خلال المباراة التي انتهت بخروجه من البطولة بهدف دون رد.

وأضاف عثمان أنه لن يستعين بحكام أجانب بنفس العدد، الذي شهدته المواسم الماضية طالما الحكام يؤدون بمستوي جيد كما هي العاد في السنوات الماضية.

واختتم عثمان حديثه بالإشارة إلى أنه سيُعلن اسم 25 حكمًا لإدارة مباريات الموسم المقبل 2019/2020 من بطولة الدوري، وسيترك 10 اسماء دون أن يُعلنها حتى يترك فرصة للحكام في الدرجة الأولى لبذل أقصى ما لديهم للظهور في الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك