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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تؤكد رفضها أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي اللبناني

ءبيروت - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 5:55 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 5:55 م

أكدت روسيا، اليوم الأربعاء، موقفها الدائم من أن يكون القرار الداخلي للبنان بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

جاء ذلك على لسان السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين خلال لقائه، اليوم، في بيروت مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، حسبما أفادت مصادر بوزارة الخارجية اللبنانية.

وقال زاسبكين إن "الموقف الروسي الدائم يؤيد الأمن والاستقرار في هذا البلد ومعالجة قضاياه الداخلية بعيداً عن التدخل الخارجي".

وبشأن إمكانية تخفيض تصنيف لبنان الائتماني بهدف الضغط على لبنان أجاب زاسبكين: "لا أريد أن أتعمق في هذا الموضوع وأود أن أشير إلى الموقف الروسي الرافض دائما للعقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية والكونجرس على الدول الأخرى".

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